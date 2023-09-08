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На Geekbench появилась информация о производительности Samsung Galaxy A25

Автор На чтение 1 мин Просмотров 3 Опубликовано

Компания Samsung готовит к выходу новый смартфон среднего уровня Samsung Galaxy A25. Сегодня этот аппарат был замечен в базе данных популярного тестового приложения Geekbench.

На Geekbench появилась информация о производительности Samsung Galaxy A25

Согласно данным теста, в котором Galaxy A25 был зарегистрирован под кодовым названием SM-A256B, устройство будет построено на базе восьмиядерного процессора Exynos 1280. В этом чипсете предусмотрены два ядра с тактовой частотой 2,4 ГГц и шесть ядер с тактовой частотой 2,00 ГГц.

Операционной системой для смартфона будет Android 14. Протестированный экземпляр имеет 8 ГБ оперативной памяти. В одноядерном тестировании смартфон набрал 973 балла, а при многопроцессорной нагрузке результат составил 2106 баллов.

Предыдущая информация также подтвердила, что Samsung Galaxy A25 будет оснащен 6,44-дюймовым дисплеем FHD+, основной камерой с сенсором на 50 МП и фронтальной камерой на 13 МП.

Устройство получит аккумулятор емкостью 5000 мАч с возможностью проводной зарядки мощностью 67 Вт.

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