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На фото представлен Samsung Galaxy Note20 Ultra с изогнутым экраном

07.07.2020 12:37

Чем ближе анонс новых смартфонов от компании Samsung, тем больше информации появляется о новинках. На фото представлен Samsung Galaxy Note20 Ultra с изогнутым экраном
5 августа, напомним, Samsung представит линейку новых флагманов Note, складной смартфон нового поколения и еще несколько новых продуктов.

Сегодня в распоряжении автора YouTube-канала Jimmy is Promo оказались фотографии нового Galaxy Note20 Ultra.

На снимках показали устройство в черном глянцевом цвете со стилусом в таком же стиле. Судя по фото, в модели будет установлена тройная камера, которая должна получить перископный зум-объектив.

На фото представлен Samsung Galaxy Note20 Ultra с изогнутым экраном

Также можно заметить, что в смартфоне имеется изогнутый дисплей, а сравнивая его с Note10+, что сделал инсайдер Ice Universe, новый флагман получит более острые углы, тонкие рамки и небольшое отверстие в экране для фронтальной камеры.

Ранее уже сообщали, что в смартфоне будет установлен 6,87-дюймовый экран, который получит частоту обновления 120 Гц.

Работать модель будет на базе процессора Snapdragon 865. Оперативной памяти окажется 12 ГБ, а аккумулятор получит емкость 4 500 мАч. Кроме этого, в смартфоне установят основную камеру с главным датчиком на 108 Мп.

На фото представлен Samsung Galaxy Note20 Ultra с изогнутым экраном На фото представлен Samsung Galaxy Note20 Ultra с изогнутым экраном

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