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На фабрике Foxconn почти завершили выпуск тестовых образцов нового iPhone 15

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Завод Foxconn проводит тестовое производство iPhone 15, тестирование линии ведется на предприятии в китайском городе Чжэнчжоу.
Foxconn является крупнейшим в мире контрактным предприятием, где собирают самые новые модели iPhone, а также ноутбуки Apple.
Недавно на предприятии началась тестовая сборка смартфонов серии iPhone 15, и как оказалось, Foxconn провалил тестовую сборку из-за отсутствия нужного штата сотрудников.

Многие ушли с Foxconn из-за отсутствия мотивации и жестких ограничений, которые были введены китайским правительством.

Сейчас Foxconn вернувшимся сотрудникам готов выплатить бонусы в размере 1117 долларов. Тем, кто придет по рекомендации, готовы заплатить 977 долларов, а те кто самостоятельно зарегистрируется на соискание должности самостоятельно от руководства получат 1048 долларов.

Издание «Шидай цайцзин» написало, что сейчас Foxconn на завод в Чжэнчжоу активно набирает новых сотрудников, но процесс идет не так быстро как хотелось бы.

Foxconn iPhone 15
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