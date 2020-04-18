На европейский рынок без сервисов Google вышел смартфон Honor 9X Pro

На европейский рынок без сервисов Google вышел смартфон Honor 9X Pro18.04.2020 14:19
Honor 9X Pro уже доступен в Германии, Франции, Италии и Нидерландах, а позже продажи нового смартфона начнутся в других странах Европы.
Новый китайский смартфон в продажу поступил без сервисов Google, но с фирменным магазином приложения AppGallery.
Honor 9X Pro к тому же является первым в Европе смартфоном бренда с предустановленным магазином приложения, который является альтернативой от магазина программ и игр от Google.
Honor 9X Pro для Европы создали на базе процессора Kirin 810. Оперативной памяти в аппарате установили 6 ГБ, а постоянной памяти 256 ГБ.
Батарея в европейской новинке на 4000 мАч. В смартфоне установлен 6,59-дюймовый безрамочный дисплей с разрешением Full HD+.
Фронтальная камера выдвижная с датчиком на 16 Мп. На тыльной стороне размещена тройная камера с модулями на 48, 8 и 2 Мп.
Первые покупатели Honor 9X Pro в подарок получают беспроводные наушники Honor Sports Pro и подарочный купон номиналом 30 евро.
Его можно использовать во время следующей покупки. Стоимость нового смартфона от Honor составляет 250 евро.
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