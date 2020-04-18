На европейский рынок без сервисов Google вышел смартфон Honor 9X Pro

Меню
Поиск

USD/RUB: 73.94 EUR/RUB: 80.11 BTC/USD: 8756.9

18 мая : суббота

ТОП новости

Извините. Данных пока нет.

Интервью

В Valve объяснили задержку Half-Life 3

По словам основателя Valve, студия не гонится за финансовыми показателями и не следует правилам игровой индустрии.

Из-за коронавируса Google отменила конференцию для разработчиков I/O 2020

В компании сейчас рассматривают возможность проведения конференции в ином формате.

Apple «обернет» новый iPhone в единый экран

Новые патентные рисунки указывают на «яблочный» аппарат с экраном со всех сторон. То есть это будет смартфон, обернутый дисплеем. 

О пользе фитнес-браслетов и «умных» часов рассказал врач

По мнению кардиолога, часы и браслеты наоборот позволяют следить за здоровьем и мотивируют людей следить за количеством пройдённых шагов, работой сердца и пульса.

Глава Alphabet предлагает создать новые правила для ИИ

Искусственный интеллект может нести угрозу, об чем заявил глава Alphabet Сундар Пичаи.

Колонка эксперта

Пандемия – хороший повод задуматься о новых технологиях

Директор департамента по акселерации направления ТЭК и промышленности Фонда «Сколково» Алексей Борисов – о том, как инновации могут помочь избежать экономического коллапса в реальном секторе

Озвучена распространенная ошибка при зарядке смартфона

При полной зарядке до 100% и продолжительном подключении устройства от сети, происходит более быстрое «старение» аккумулятора.

Weblium конструктор сайтов: бесплатная платформа для создания сайтов нового поколения

Бесплатный конструктор сайтов, работающий по технологии искусственного интеллекта.

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Статьи

Обзоры рынков

На европейский рынок без сервисов Google вышел смартфон Honor 9X Pro

18.04.2020 14:19

Honor 9X Pro уже доступен в Германии, Франции, Италии и Нидерландах, а позже продажи нового смартфона начнутся в других странах Европы.
Новый китайский смартфон в продажу поступил без сервисов Google, но с фирменным магазином приложения AppGallery.

Honor 9X Pro к тому же является первым в Европе смартфоном бренда с предустановленным магазином приложения, который является альтернативой от магазина программ и игр от Google.

На европейский рынок без сервисов Google вышел смартфон Honor 9X Pro
Honor 9X Pro для Европы создали на базе процессора Kirin 810. Оперативной памяти в аппарате установили 6 ГБ, а постоянной памяти 256 ГБ.

Батарея в европейской новинке на 4000 мАч. В смартфоне установлен 6,59-дюймовый безрамочный дисплей с разрешением Full HD+.

Фронтальная камера выдвижная с датчиком на 16 Мп. На тыльной стороне размещена тройная камера с модулями на 48, 8 и 2 Мп.

Первые покупатели Honor 9X Pro в подарок получают беспроводные наушники Honor Sports Pro и подарочный купон номиналом 30 евро.

Его можно использовать во время следующей покупки. Стоимость нового смартфона от Honor составляет 250 евро.

Просмотры:

Метки: ,


Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги