На европейский рынок без сервисов Google вышел смартфон Honor 9X Pro

Honor 9X Pro уже доступен в Германии, Франции, Италии и Нидерландах, а позже продажи нового смартфона начнутся в других странах Европы.

Новый китайский смартфон в продажу поступил без сервисов Google, но с фирменным магазином приложения AppGallery.

Honor 9X Pro к тому же является первым в Европе смартфоном бренда с предустановленным магазином приложения, который является альтернативой от магазина программ и игр от Google.



Honor 9X Pro для Европы создали на базе процессора Kirin 810. Оперативной памяти в аппарате установили 6 ГБ, а постоянной памяти 256 ГБ.

Батарея в европейской новинке на 4000 мАч. В смартфоне установлен 6,59-дюймовый безрамочный дисплей с разрешением Full HD+.

Фронтальная камера выдвижная с датчиком на 16 Мп. На тыльной стороне размещена тройная камера с модулями на 48, 8 и 2 Мп.

Первые покупатели Honor 9X Pro в подарок получают беспроводные наушники Honor Sports Pro и подарочный купон номиналом 30 евро.

Его можно использовать во время следующей покупки. Стоимость нового смартфона от Honor составляет 250 евро.