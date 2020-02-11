На чехлы для неанонсированного iPhone уже открыт приём заказов

В Интернете начали принимать заказы на чехлы для смартфона iPhone SE 2. Предварительные заказы сейчас собирает поставщик аксессуаров Totallee.

Сроки поставки чехлов для нового недорого iPhone намечены на 24 марта.

Стоит отметить, что у Alibaba и Amazon тоже есть чехлы для еще не анонсированного смартфона iPhone SE 2.

Такая практика применяется не первый год, когда производители начинают выпускать чехлы за несколько недель до презентации новых iPhone.

Все это сделано, чтобы покупатель сразу имел достаточный выбор аксессуаров сразу после официального старта продаж смартфона.



Стоит отметить, что пока даже неизвестно, как точно будет назваться новый бюджетный смартфон и покак есть два варианта названия — iPhone SE 2 или iPhone 9.

Точно даже неизвестно, когда он будет представлен и какие характеристики он получит. Ранее источники писали, что смартфон будет с одинарной камерой и корпусом от iPhone 8.