На CES 2024 представлена самая «умная» и дорогая крышка для унитаза

Некоторые компании на выставку CES привозят мониторы, телевизоры или ноутбуки, другие же приносят человечеству унитазы, с которыми можно разговаривать.

151-летняя компания Kohler, производитель сантехники, в Лас-Вегасе представила умную крышку унитаза PureWash E930. Этот аксессуар подходит для большинства удлиненных унитазов и превращает обычный унитаз в умный унитаз с поддержкой голосовых помощников Alexa или Google Assistant.

В Kohler рассказали, что сидушка PureWash E930 «приносит вам свежесть личной гигиены в компактном и низкопрофильном дизайне».

Стоимость составляет 2149 долларов, что не дешево. PureWash E930 открывает и закрывает крышку без использования рук, когда датчик обнаруживает движение. Она имеет режим самоочистки с использованием встроенного УФ-света. С помощью голосовых помощников Alexa или Google Home вы можете управлять умной крышкой без использования рук (что немаловажно для ванной комнаты).

Голосовые помощники Amazon и Google могут включать биде-функцию, подогрев сиденья и функцию УФ-очистки по вашему желанию.

Этот аксессуар, поддерживающий режимы переднего и заднего ополаскивания, имеет подогреваемое сиденье и пульт дистанционного управления с двумя программными настройками.

Температура и давление воды регулируются. Режим подачи воды с максимальным давлением автоматически увеличит напор воды.

Также есть режим для детей, который обеспечивает «мягкое, нежное ополаскивание» для малышей. Для сушки есть система теплого воздуха с регулируемыми настройками температуры.

Новинка оснащена светодиодной подсветкой, превращающей унитаз в ночник. Она также включает технологию «Quiet-Close» от Kohler, предотвращающую громкий стук сиденья.

PureWash E930 уже доступна для заказа (в белом цвете) на сайте Kohler. Черный вариант будет доступен в конце февраля.