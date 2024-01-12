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На CES 2024 представили «умный» матрас с автоматической регулировкой жесткости

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На выставке CES 2024 было представлено множество новых продуктов для умного дома, оснащенных искусственным интеллектом. Компания Mousse из Китая продемонстрировала умный матрас T11 Pro, который обещает анализировать привычки сна, учитывать положение, возраст и обнаруживать потенциальные проблемы со здоровьем пользователя с помощью искусственного интеллекта.

Умный матрас T11 Pro оснащен 23 встроенными датчиками искусственного интеллекта, которые могут отслеживать состояние сна пользователя в реальном времени и предоставлять отчет о сне на следующее утро.

Этот матрас имеет возможность динамически регулировать мягкую и жесткую поддержку различных частей тела во время сна, таких как плечи, спина, талия, ягодицы и ноги, в зависимости от типа телосложения пользователя и его положения во время сна.

Кроме того, матрас можно синхронизировать с другими устройствами умного дома IoT, такими как регулировка освещения, температуры в помещении и даже изменение аромата в спальне благодаря системе ароматизации.

На CES 2024 представили «умный» матрас с автоматической регулировкой жесткости

Источник: ithome

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