На CES 2024 официально представили кассетный ретроплеер FiiO CP13

Китайская компания FiiO представила на международной выставке CES 2024 в Лас-Вегасе уникальное устройство, которое позволяет вернуться в прошлое и насладиться звуком аудиокассет.

Кассетный плеер CP13, разработанный FiiO, стал настоящей сенсацией на выставке благодаря своей редкой функциональности, его продажи запланированы на март по цене 129 фунтов или около 15 тыс. рублей.

Плеер выполнен в стиле легендарного Sony Walkman, который был популярен в 1979 году. FiiO CP13 сочетает в себе винтажный дизайн и современные технологии, чтобы предоставить пользователям возможность насладиться аналоговым звуком в эпоху цифровых технологий.

Устройство имеет простой и минималистичный дизайн с физическими кнопками для управления воспроизведением и регулировки громкости. Кроме того, плеер оснащен стандартным аудиогнездом 3,5 мм, позволяющим подключить наушники.

FiiO CP13 заряжается через порт USB-C и обладает высокой автономностью до 15 часов работы. Это позволяет пользователю наслаждаться музыкой с аудиокассет в течение длительного времени без необходимости постоянной подзарядки.