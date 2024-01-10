На CES-2024 нашлись пять новых смартфонов из серии TCL 50

Однако в первую очередь устройства анонсированы для американского рынка, но дату старта продаж в компании пока не раскрыли, как и полные характеристики.

На выставке CES 2024 компания TCL представила несколько новых продуктов, включая линейку новых смартфонов, в которую вошли пять моделей.

Самые интересные модели в серии TCL 50 — TCL 50 XL NXTPAPER 5G и TCL 50 XE NXTPAPER 5G. Они используют новую технологию компании под названием NXTPAPER 3.0, пишет gizmochina.

Эта технология фильтрует вредный синий свет на 61%, при этом сохраняя четкость изображения, яркие цвета и глубокий контраст.

Дисплей с круговой поляризацией света и технология NXTPAPER 3.0 создают визуальное восприятие, похожее на чтение книги при естественном освещении.

Также эти модели оснащены функцией, которая снижает нагрузку на глаза и предотвращает мерцание изображения.

TCL 50 XL 5G имеет большой 6,8-дюймовый дисплей FHD+ с частотой 120 Гц и двумя динамиками с поддержкой звука DTS. Его аккумулятор имеет емкость 5010 мАч.

TCL 50 XE 5G оснащен немного меньшим 6,6-дюймовым дисплеем HD+ с частотой 90 Гц. Он также имеет два динамика и аккумулятор емкостью 5010 мАч.

Самая доступная модель в серии — TCL 50 LE. У нее батарея емкостью 4000 мАч, 6,6-дюймовый дисплей с частотой 90 Гц и основная камера на 13 МП.