На CES-2021 Asus представила первый в мире 32-дюймовый монитор 4K с HDMI 2.1

Asus ROG Swift PG32UQ раскроет возможности самых мощных видеокарт и новейших игровых консолей.

На выставке электроники CES 2021 компания Asus представила первый в мире 32-дюймовый 4K с поддержкой HDMI 2.1.

Модель получила название ROG Swift PG32UQ. Ее продажи начнутся во втором квартале 2021 года, но когда именно и по какой цене пока не известно.

Новинка рассчитана не только на работу с компьютерами, но также консолями Sony PlayStation 5 и Microsoft Xbox Series X.

Разрешение монитора составляет 3840 x 2160 пикселей, а сам экран выполнен по технологии IPS с частотой обновления 144 Гц. Время отклика матрицы составляет 1 мс.

В мониторе заявлен 98% охват цветовой гаммы DCI-P3, есть поддержка VESA DisplayHDR 600, AMD FreeSync Premium Pro и Nvidia G-Sync.

Монитор получил подставку с регулировкой по высоте и подсветку Aura Sync, которая работает только на логотипе. Также есть порты DisplayPort 1.4, USB и 3,5 мм разъем для наушников.