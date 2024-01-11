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На «Авито» стали находить и блокировать объявления о предзаказах на Apple Vision Pro

Автор На чтение 1 мин Просмотров 16 Опубликовано

В России было принято решение бороться с предзаказами на гарнитуру Apple Vision Pro, которые начали появляться на популярной онлайн-площадке «Авито». На блокировку сообщений обратил внимание портал hi-tech.mail.ru.

Ранее перекупщики предлагали приобрести новое устройство в рамках предзаказа за цену от 400 до 800 тысяч рублей и обещали доставку в феврале-марте.

Предзаказ на гарнитуру был заблокирован, что является стандартной практикой для подобных объявлений, когда товар еще не доступен для покупки.

Ранее размещенные объявления были удалены, а новые также удаляются в целях защиты пользователей и обеспечения безопасности сделок.

«Авито» уже не в первый раз блокирует предложения о предзаказе гаджетов до начала официальных продаж.

Пользователей площадки «Авито» призывают обращать внимание на рейтинг продавца, отзывы и условия покупки, а также использовать услугу «Авито Доставка» для дополнительной защиты при совершении покупки.

 

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