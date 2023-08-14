На «Архипелаге-2023» презентовали деловую игру «Масштабирование БАС в регионах»

В рамках проектно-образовательного интенсива «Архипелаг-2023» в Новосибирске была представлена деловая игра «Масштабирование БАС в регионах», разработанная оператором беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с госучастием — ООО «Беспилотные авиационные системы» («БАС»). Эта игра была представлена более чем 400 представителям из 50 регионов России, которые участвовали в интенсиве.

ООО «Беспилотные авиационные системы» была создана совместно «Государственной транспортной лизинговой компанией» (ГТЛК) и Фондом поддержки проектов «Национальная технологическая инициатива» (НТИ). Компания стала первым оператором БПЛА с государственным участием в России. Их проект направлен на расширение использования беспилотных авиационных систем в России и разработку инструментов для их продвижения на рынке.

В рамках деловой игры, разработанной компанией «БАС» совместно с ГТЛК, участники из разных регионов России изучали методики применения гражданских БПЛА в различных сценариях. Они рассматривали разные аспекты, такие как мониторинг лесохозяйства, грузовые перевозки, сельскохозяйственная деятельность и другие. Игра помогла участникам понять, какие сценарии применения беспилотников могут быть наиболее рентабельными для их регионов.

В результате игры были выбраны регионы-победители и обладатель Гран-при. Первое место заняла Республика Саха, а также были названы другие регионы с выдающимися результатами. Игра не только дала участникам практические навыки в сфере использования беспилотных авиационных систем, но и позволила сформировать более широкое представление об их потенциале в различных областях.

Такие инициативы и игры способствуют распространению знаний о возможностях беспилотных технологий и их применении, а также способствуют развитию этой сферы в регионах России.