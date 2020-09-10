На Apple Event будет представлен 14-дюймовый MacBook Pro на Apple Silicon

На предстоящем мероприятии Apple Time Flies, которое состоится 15 сентября, может быть показано гораздо больше, чем просто презентация Apple Watch Series 6 — и мы говорим не только о новом iPad Air, который, вероятно, присоединится к новым умным часам Apple в центре внимания в следующий вторник. Еще одно ожидаемое оборудование — первый MacBookPro на Apple Silicon — также может появиться.

Это слова из отчета Apple Insider о серии утечек о предстоящих планах Apple по выпуску продуктов. Рассматриваемая утечка возникла из-за постера Reddit по имени AppleSeeder, который обратился в ветку «Спроси меня о чем угодно» с очень интересными утверждениями.

Вы можете быть прощены, если прямо сейчас вокруг вас загорелся огонек скептицизма. Утечка публикуется из учетной записи Reddit 7-месячной давности, утверждая, что они предоставили учетные данные модераторам r / Apple, прежде чем объявить, что они стояли за несколькими крупными утечками Apple в течение года. Затем они объявили, что новый 14-дюймовый MacBook Pro будет готов к предстоящему 15 сентября мероприятию Apple.

Согласно AppleSeeder, 14-дюймовый MacBook Pro будет включать в себя внутренний графический процессор, сопоставимый с Radeon Pro 5500M, и останется в соответствии с тем, что покупатели в настоящее время получают с 16-дюймовым MacBook Pro от Apple. Хотя игры редко рекламируются для пользователей Mac, эта модель будет хорошо работать с играми, оптимизированными специально для Apple Silicon, и станет привлекательным вариантом для пользователей, которые хотят сосредоточиться на играх больше, чем на других функциях.

В прошлом мы слышали от лидера Комии в Twitter, что первый ARM MacBook будет стоить около 849 долларов и прослужит от 15 до 20 часов без подзарядки. Предполагалось, что модель будет запущена к концу года, будет работать на процессоре A14X и будет оснащена 12-дюймовым дисплеем Retina. Для нас это не похоже на MacBook Pro.

Нам не придется долго ждать, чтобы увидеть, сколько из этих утечек подтвердилось. До мероприятия Apple, которое состоится 15 сентября, осталось меньше недели, и у нас будет много новостей, как только в 13:00 начнется запуск продукта, доступного только через Интернет. EDT / 10:00 PDT.