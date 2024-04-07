На Android-смартфоны добавили функция «пробива» номера

На Android смартфонах во встроенном приложении «Телефон Google» была обнаружена новая функция под названием Lookup. Как пишет GSMArena расширение Lookup присутствует в бета-версии приложения с номером 127.0.620688474.

Lookup предлагает удобный способ идентификации неизвестных номеров непосредственно из истории вызовов. Пользователи могут легко выполнить поиск в Google одним нажатием кнопки. Эта функция может быть полезной, когда встроенная база данных не распознает номер.

Но использование функции Lookup возможно только после окончания звонка, сброса или пропуска вызова. Во время активного вызова функция не доступна.

Стоит отметить, что в приложении «Телефон Google» уже есть встроенная база данных, которая указывает на мошеннические номера или номера, используемые для рекламных звонков.

Источник: gsmarena