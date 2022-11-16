На Android-смартфонах снова заработал сервис бесконтактной оплаты SberPay

СберБанка вернул на смартфоны под управлением Android сервис SberPay.

После полугодовалого перерыва снова заработал SberPay. Для его работы нужен Android-смартфон с версией операционной системы 8.1 или выше.

Чтобы запустить бесконтакную оплату или снять денежные средства в банкомате нужно разблокировать аппарат и поднести его к терминалу.

При этом на устройстве должно быть установлено банковское приложение «СберБанк Онлайн» до версии 14.5 с подключенной картой «МИР».

Напомним, в апреле против СберБанка были введены санкции и учреждение отключено от межбанковских платежей SWIFT.