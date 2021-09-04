На Android-смартфонах сломался будильник Google Clock

Будильник — одна из самых важных и основных функций (даже не «функция», на мой взгляд) телефона, даже не смартфона. Однако, если ваш будильник недавно не сработал, и если вы думаете, что не слышали будильник или случайно пропустили его, винить нельзя именно вас. Согласно множеству однозвездочных обзоров в Google Play Store и веткам Reddit, в приложении Google Clock есть ошибка, из-за которой многие пользователи пропускают заранее установленные будильники.

Согласно многим ответам в ветке Reddit, запланированные будильники не запускают уведомления, не воспроизводят звуки и не срабатывают вообще. Интересно, что ошибка не ограничивается смартфоном от конкретного производителя Android, такого как OnePlus или OPPO, но сообщения об ошибке будильника в приложении Google Clock также поступают от владельцев собственного Pixel от Google.

В одном обзоре в Google Play Store утверждается, что приложение просто вибрирует телефон один раз. Один пользователь даже сообщил, что «потерял преподавательскую работу из-за того, что я пропустил два утренних урока». Однозвездочные обзоры и сообщения Reddit утверждают, что обычные методы устранения неполадок приложения, такие как удаление и переустановка приложения, очистка его кеша, очистка данных и изменение настроек, похоже, не работают.

В одном из отчетов PiunikaWeb по этому поводу утверждается, что проблема возникает, когда включен режим «Не беспокоить». Однако нам не удалось воспроизвести проблему на нашем телефоне Android. Мы протестировали проблему на OnePlus 5, OnePlus 6, OnePlus Nord и Google Pixel 4a, но стандартное приложение-будильник Google, похоже, отлично работает на всех телефонах.

Google официально признал проблему, и, что интересно, компания утверждает, что проблема связана с интеграцией Spotify в приложение Google Clock. Представитель Google сказал: «Spotify признал проблему и выпускает исправление».