На Android обнаружили службу, которая тормозит смартфоны: ее нужно отключить

На устройствах Android выявили скрытую причину снижения производительности — служба «Цифровое благополучие». Эта системная функция отслеживает активность пользователя и работает в фоновом режиме, расходуя ресурсы процессора и оперативной памяти.

Постоянная активность «Цифрового благополучия» замедляет открытие приложений, прокрутку интерфейса и увеличивает разряд аккумулятора. Специалисты рекомендуют отключить сбор данных для повышения скорости работы устройства.

Чтобы выключить службу, необходимо открыть «Настройки», выбрать раздел «Цифровое благополучие и родительский контроль», нажать на три точки в правом верхнем углу экрана и перейти в «Управление данными». Там следует деактивировать опцию «Сбор данных об использовании». При этом уведомления о времени использования экрана можно оставить активными — они почти не влияют на производительность.

Если после отключения службы тормоза сохраняются, рекомендуется закрыть лишние приложения через меню многозадачности, обновить операционную систему в разделе «Обновление ПО» и проверить телефон на наличие вредоносных программ через Google Play Protect. Также можно снять часть нагрузки, убрав ненужные виджеты с главного экрана.

Служба «Цифровое благополучие» была введена Google в 2018 году как часть усилий по повышению осознанного использования смартфонов. Несмотря на полезность функции для контроля времени в сети, на многих устройствах её фоновая работа приводит к снижению общей скорости системы.