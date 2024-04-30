На AliExpress начались продажи самой дешевой «раскладушки» Blackview Hero 10

На AliExpress появилась информация о смартфоне Blackview Hero 10, который ранее был оценен в 40 000 рублей, на что обратил внимание портал hi-tech.mail.ru.

Устройство имеет толщину 8,08 мм, длину 168,99 мм и ширину 75,47 мм, а весит 198 г. Оно оснащено основным AMOLED-экраном диагональю 6,9 дюйма и разрешением 2560×1080 пикселей, а также внешним дисплеем диагональю 1,1 дюйма и разрешением 390×390 пикселей.

Внутри смартфона установлен 8-ядерный процессор MediaTek Helio G99, 12 ГБ оперативной памяти LPDDR4x и накопитель на 256 ГБ UFS 2.2. Камера оснащена модулем на 108 Мп и сенсором Samsung ISOCELL HM6, а также широкоугольной камерой на 8 Мп. Впереди устройства располагается фронтальная камера на 32 Мп.

Blackview Hero 10 оснащен батареей на 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 45 Вт. Смартфон имеет стереодинамики, двойной слот для сим-карт и поддержку сетей 4G. Внутри устройства установлена оболочка DokeOS 4.0 на базе операционной системы Android 13.

Смартфон продается в фиолетовом и черном цветах. Цена на AliExpress указана как 96 504 рубля, но это не реальная стоимость устройства, а заглушка.