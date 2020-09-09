На 68% GeForce RTX 3080 обгоняет RTX 2080 в тестах CUDA и OpenCL

С тех пор, как Nvidia официально представила RTX 3080 (вместе с RTX 3070 и RTX 3090), мы отчаянно пытались узнать, насколько игровым монстром является эта новая флагманская видеокарта — и в сети появились новые тесты, которые, это только подтверждают.

Несколько ранних тестов были опубликованы в Интернете (и собраны VideoCardz), в них утверждается, что они демонстрируют тесты OpenCL и CUDA нового графического процессора по сравнению с RTX 2080 и RTX 2080 Ti.

Однако стоит отметить, что эти тесты не были подтверждены, и они работают на существующих драйверах Nvidia GeForce (456.6). Вполне вероятно, что Nvidia выпустит новые драйверы, когда RTX 3080 поступит в продажу 17 сентября, что должно привести к дальнейшему повышению производительности.

Большой скачок

Как видно из тестов, опубликованных VideoCardz, GeForce RTX 3080 в среднем на 68% быстрее, чем RTX 2080 во время тестов CUDA. Кроме того, очевидно, что он на 38% быстрее, чем RTX 2080 Ti, который ранее был лидером Nvidia среди игровых графических процессоров.

Однако, хотя эти результаты достаточно впечатляющие, в некоторых тестах RTX 3080 был вдвое быстрее, чем RTX 2080, и примерно на 60% быстрее, чем RTX 2080 Ti.

В тестах OpenCL RTX 3080 снова показал себя блестяще: он оказался на 68% быстрее, чем RTX 2080, и на 41% быстрее, чем RTX 2080 Ti.