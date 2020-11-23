На 32-ядерный процессор «Эльбрус» Россия потратит 7,5 миллиарда рублей

Министерство промышленности и торговли на разработку 32-ядерного отечественного процессора выделяет до 7,5 миллиарда рублей. Новый высокопроизводительный чип должен появится до 2025 года.

Министерство ищет разработчиков, которые смогут создать 32-ядерный процессор «Эльбрус-32С».

Это будет серверный процессор способный работать с системами хранения данных высшего уровня производительности и суперЭВМ.

На разработку «Эльбрус-32С» из федерального бюджета выделят 7,5 миллиарда рублей.

Итоги конкурса на разработку чипа ведомство должно подвести 17 декабря.