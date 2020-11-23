На 32-ядерный процессор «Эльбрус» Россия потратит 7,5 миллиарда рублей

На 32-ядерный процессор «Эльбрус» Россия потратит 7,5 миллиарда рублей23.11.2020 23:38
Министерство промышленности и торговли на разработку 32-ядерного отечественного процессора выделяет до 7,5 миллиарда рублей. Новый высокопроизводительный чип должен появится до 2025 года.
Министерство ищет разработчиков, которые смогут создать 32-ядерный процессор «Эльбрус-32С».
Это будет серверный процессор способный работать с системами хранения данных высшего уровня производительности и суперЭВМ.
На разработку «Эльбрус-32С» из федерального бюджета выделят 7,5 миллиарда рублей.
Итоги конкурса на разработку чипа ведомство должно подвести 17 декабря.
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