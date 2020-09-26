На 10% выросла стоимость смартфонов в мире на фоне пандемии

Такие данные приводит компания Counterpoint Technology Market Research, которая провела собственное исследование.

Специалисты решили выяснить, насколько изменилась стоимость новых смартфонов на мировом рынке во втором квартале этого года.

В указанный период, как отметили аналитики, фиксировали самое большое падение рынка смартфонов, ведь мировые продажи таких устройств просели на 23%.

Стоимость смартфонов в мире на фоне пандемии выросла на 10%, причем рост цен наблюдался во всех регионах, за исключением Латинской Америки.

Как объясняют специалисты, одной из причин роста цены является появление на рынке все больше устройств с 5G, которые во втором квартале стоили достаточно дорого.

Самыми доходным устройствами по-прежнему остаются те, что были выпущены компанией Apple. На втором и третьем месте оказались смартфоны Huawei и Samsung.