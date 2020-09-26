На 10% выросла стоимость смартфонов в мире на фоне пандемии

Меню
Поиск

USD/RUB: 76.82 EUR/RUB: 89.66 BTC/USD: 8756.9

26 октября : суббота

ТОП новости

Извините. Данных пока нет.

Интервью

Apple заявила, что руководитель Epic Games просил у компании особые условия

Компания считает, что производитель Fortnite нарушил правила Apple и не должен возвращаться в магазин, пока бушует судебная тяжба.

Оценена важность установки антивируса на смартфон

Эксперты советуют использовать антивирусные приложения, если смартфон работает под управлением Android.

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

В Valve объяснили задержку Half-Life 3

По словам основателя Valve, студия не гонится за финансовыми показателями и не следует правилам игровой индустрии.

Из-за коронавируса Google отменила конференцию для разработчиков I/O 2020

В компании сейчас рассматривают возможность проведения конференции в ином формате.

Колонка эксперта

Главный миф о зарядке и разрядке смартфонов развеяло Роскачество

Специалист Роскачества Антон Куканов рассказал о мифах, которые связаны с зарядкой и разрядкой смартфонов.

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

Пандемия – хороший повод задуматься о новых технологиях

Директор департамента по акселерации направления ТЭК и промышленности Фонда «Сколково» Алексей Борисов – о том, как инновации могут помочь избежать экономического коллапса в реальном секторе

Озвучена распространенная ошибка при зарядке смартфона

При полной зарядке до 100% и продолжительном подключении устройства от сети, происходит более быстрое «старение» аккумулятора.

Weblium конструктор сайтов: бесплатная платформа для создания сайтов нового поколения

Бесплатный конструктор сайтов, работающий по технологии искусственного интеллекта.

Статьи

Обзоры рынков

На 10% выросла стоимость смартфонов в мире на фоне пандемии

26.09.2020 11:48

Такие данные приводит компания Counterpoint Technology Market Research, которая провела собственное исследование.
Специалисты решили выяснить, насколько изменилась стоимость новых смартфонов на мировом рынке во втором квартале этого года.

В указанный период, как отметили аналитики, фиксировали самое большое падение рынка смартфонов, ведь мировые продажи таких устройств просели на 23%.

Стоимость смартфонов в мире на фоне пандемии выросла на 10%, причем рост цен наблюдался во всех регионах, за исключением Латинской Америки.

Как объясняют специалисты, одной из причин роста цены является появление на рынке все больше устройств с 5G, которые во втором квартале стоили достаточно дорого.

Самыми доходным устройствами по-прежнему остаются те, что были выпущены компанией Apple. На втором и третьем месте оказались смартфоны Huawei и Samsung.

Просмотры:


Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги