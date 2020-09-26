На 10% выросла стоимость смартфонов в мире на фоне пандемии

На 10% выросла стоимость смартфонов в мире на фоне пандемии26.09.2020 11:48
Такие данные приводит компания Counterpoint Technology Market Research, которая провела собственное исследование.
Специалисты решили выяснить, насколько изменилась стоимость новых смартфонов на мировом рынке во втором квартале этого года.
В указанный период, как отметили аналитики, фиксировали самое большое падение рынка смартфонов, ведь мировые продажи таких устройств просели на 23%.
Стоимость смартфонов в мире на фоне пандемии выросла на 10%, причем рост цен наблюдался во всех регионах, за исключением Латинской Америки.
Как объясняют специалисты, одной из причин роста цены является появление на рынке все больше устройств с 5G, которые во втором квартале стоили достаточно дорого.
Самыми доходным устройствами по-прежнему остаются те, что были выпущены компанией Apple. На втором и третьем месте оказались смартфоны Huawei и Samsung.
Просмотры: