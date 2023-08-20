MySmartPrice: Xiaomi 13T Pro получит Dimensity 9200 Plus и два цветовых варианта

Следуя опубликованным качественным рендерам от издания MySmartPrice, известно, что предстоящий осенний флагман Xiaomi 13T Pro будет иметь дизайн в стиле основной серии Xiaomi 13. Устройство будет доступно в двух цветовых вариантах: голубом и черном.

По представленным изображениям видно, что версия голубого цвета будет оснащена задней крышкой из синтетической кожи, тогда как черный вариант будет иметь матовую панель. Рамки устройства остаются плоскими, а экран будет оборудован «о»-образным вырезом для 20-мегапиксельной фронтальной камеры. Задний фотомодуль будет включать в себя три объектива, разделенных горизонтальной линией в стиле Xiaomi 13.

Сам смартфон будет обладать 6,67-дюймовым OLED-экраном с частотой обновления 144 Гц и разрешением 2712 на 1220 пикселей. В его основе будет лежать новейший восьмиядерный процессор MediaTek Dimensity 9200 Plus. Покупатели смогут выбрать модель с объемами оперативной памяти до 16 ГБ и встроенной памяти до 512 ГБ.

Главная камера устройства будет оснащена сенсором Sony IMX707 с разрешением 50 МП. Она будет дополнена телеобъективом для 50-кратного увеличения и сверхширокоугольной камерой с разрешением 13 МП.

По данным ожидается, что в Европе Xiaomi 13T Pro будет представлен 1 сентября 2023 года. На данный момент цена устройства не раскрывается. В Китае данная модель будет выпущена под названием Redmi K60 Ultra.