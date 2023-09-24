MySmartPrice раскрыл внешность Google Pixel 8 и Google Pixel 8 Pro

Ресурс MySmartPrice раскрыл официальные изображения новых смартфонов Google Pixel 8 и Pixel 8 Pro в разных цветовых вариантах.

Pixel 8 Pro будет доступен в трех оттенках — Sky Blue, Porcelain и Black Obsidian. Его дизайн берет свое начало в Pixel 6, аппарата выделяется горизонтальным модулем с тройной камерой и вспышкой.

Стандартный Pixel 8 поступит в продажу в цветах Peony Rose, Grey и Obsidian Black. В отличие от Pro, у него две основные камеры.

Несмотря на сохранение закругленных форм корпуса, новые рендеры позволяют детальнее рассмотреть новые цвета устройств.