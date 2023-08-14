«Мы знаем, что делаем»: глава Bethesda ответил на сообщения о задержке Starfield

Благодаря уточнению Пита Хайнса, главы издательства Bethesda, фанаты игры Starfield могут почувствовать облегчение и уверенность в том, что игра будет выпущена в ожидаемый срок. Отсутствие официального объявления о том, что игра «ушла на золото», не является необычным, так как разработчики могут уделять больше времени полировке и исправлению последних деталей перед выпуском.

Starfield обещает быть амбициозной и захватывающей игрой с большим миром для исследования, глубокой настройкой персонажей и множеством доступных планет для исследования. Требование к дисковому пространству также свидетельствует о масштабности проекта.

Важно отметить, что хотя Bethesda стремится избежать проблем и задержек, никогда нельзя быть абсолютно уверенным в безукоризненном запуске игры, так как в процессе разработки всегда могут возникнуть непредвиденные сложности. Надеемся, что Starfield удастся достичь высокого качества и удовлетворить ожидания фанатов.