MWC 2024: Tecno представила ультра-ноутбук Megabook T16 Pro 2024 с Intel Core Ultra 7

На выставке MWC 2024 компания Tecno представила свой новый продукт — ноутбук Megabook T16 Pro Ultra 2024. Он не только обладает элегантным дизайном, но и впечатляющей производительностью, благодаря использованию процессора Intel Core Ultra 7.

Ноутбук оснащен объемом памяти LPDDR5 до 32 ГБ и твердотельным накопителем PCIE4.0 SSD емкостью 1 ТБ, что делает его идеальным выбором для игр, производительных задач и создания контента на базе искусственного интеллекта.

Однако, то, что делает Megabook T16 Pro Ultra 2024 по-настоящему уникальным, это приложение Tecno PC Manager. Оно использует специальный чип в процессоре Intel для эффективной обработки задач искусственного интеллекта, позволяя быстро генерировать высококачественные изображения.

Экран в новинке с соотношением 16:10, тонкими рамками и дисплеем с разрешением 2,5 кбайт. Благодаря яркости 400 нит, интеллектуальному датчику постоянного тока и сертификату TUV low blue light, пользователи смогут наслаждаться отличным качеством изображения.

И, конечно же, ноутбук оснащен широким набором портов, включая Thunderbolt 4, USB-C, USB-A и HDMI, что обеспечивает удобство подключения дополнительных устройств.

Ожидается, что Tecno Megabook T16 Pro Ultra 2024 скоро появится на рынке и станет идеальным выбором для пользователей, нуждающихся в мощности искусственного интеллекта и высокой производительности.