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MWC 2024: Oppo презентовала смарт-очки Air Glass 3 XR на базе AndesGPT AI Assistant

Автор На чтение 1 мин Просмотров 31 Опубликовано

На выставке MWC 2024 компания Oppo представила свой новый продукт — Air Glass 3 XR. Эти легкие очки весом всего 50 грамм устанавливают новый стандарт для продуктов с интегрированным ИИ.

MWC 2024: Oppo презентовала смарт-очки Air Glass 3 XR на базе AndesGPT AI Assistant

Они являются преемником модели Air Glass 2 и предназначены для упрощения использования искусственного интеллекта, объединяя технологии и повседневность.

Air Glass 3 XR обеспечивает комфортное использование благодаря своему весу и показателем преломления 1,70. Очки имеют яркость до 1000 нит, что позволяет использовать их при любом освещении. Кроме того, они обладают ярким дисплеем высокого качества.

Oppo также интегрировала свой голосовой помощник AndesGPT в Air Glass 3, что позволяет выполнять голосовые команды и взаимодействовать с устройством сенсорными жестами. Четыре микрофона обеспечивают четкое звучание даже в шумной обстановке.

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