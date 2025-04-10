МВД: фронтальная камера телефона ведет к утечке данных, если её не заклеить

Наклейка на объективную фронтальную камеру смартфона может помочь пользователям избежать некоторых угроз, сообщают сотрудникам Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.

По данным ведомства информации, в Украине существуют колл-центры, которые могут звонить вашим руководителям по видео и записывать их изображения.

Нескольких секунд может хватить, чтобы создать дипфейк и выдать указания от имени руководителя. При этом мошенники могут синтезировать речь, чтобы виртуальная копия говорила голосом настоящего человека.

На одной из записей оперативной съемки в Telegram-канале «Вестник Киберполиции» был замечен мобильный телефон с заклеенной фронтальной камерой.

Оперативники отметили, что такие меры могут быть полезны при использовании взломанных устройств.

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