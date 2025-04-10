Главная » Новости

МВД: фронтальная камера телефона ведет к утечке данных, если её не заклеить

Автор На чтение 1 мин Просмотров 14 Опубликовано

Наклейка на объективную фронтальную камеру смартфона может помочь пользователям избежать некоторых угроз, сообщают сотрудникам Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.

По данным ведомства информации, в Украине существуют колл-центры, которые могут звонить вашим руководителям по видео и записывать их изображения.

Нескольких секунд может хватить, чтобы создать дипфейк и выдать указания от имени руководителя. При этом мошенники могут синтезировать речь, чтобы виртуальная копия говорила голосом настоящего человека.

На одной из записей оперативной съемки в Telegram-канале «Вестник Киберполиции» был замечен мобильный телефон с заклеенной фронтальной камерой.

Оперативники отметили, что такие меры могут быть полезны при использовании взломанных устройств.

источник

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2025 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.