МВД: россияне рискуют стать жертвами мошенников при смене сим-карты

Полиция Челябинской области советует пользователям, которые купили новую сим-карту, открепить старый номер от портала и мобильного приложения Госуслуг, а также от онлайн-банков и других аккаунтов.

Киберпреступники могут приобрести старые сим-карты, которые снова поступили в продажу, и использовать их для восстановления доступа к учетным записям.

Это может привести к утечке личных данных, включая паспортные сведения, что дает мошенникам возможность оформлять кредиты на имя прежнего владельца сим-карты.

Если старая сим-карта еще у вас, ее легко открепить через настройки на портале Госуслуг. Если же сим-карта утеряна, для смены номера нужно обратиться в многофункциональный центр.

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