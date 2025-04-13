МВД РФ предупредило об уязвимости в версии WhatsApp для Windows

Пользователям десктопной версии WhatsApp советуют обновить приложение из-за серьёзной уязвимости (CVE-2025-30401), связанной с подменой файлов.

Эта проблема позволяет злоумышленникам отправлять вредоносные вложения, маскируя их под безопасные документы или изображения, говорится в сообщении Вестника Киберполиции России.

Если такой файл открыть в WhatsApp, вредоносная программа может активироваться незаметно. Уязвимость была устранена в обновлении 2.2450.6, поэтому пользователям настоятельно рекомендуется обновить приложение.

Ранее WhatsApp уже решал похожие проблемы, когда вложения с определёнными расширениями могли запускаться без предупреждений. Мессенджер также подвергался шпионским атакам, включая использование программ Graphite и Pegasus.

Пользователям следует немедленно обновить WhatsApp, избегать открытия вложений от незнакомцев и включить автоматическое обновление для повышения безопасности.