МВД РФ предостерегает об опасности использования общественного Wi-Fi

Использование бесплатного Wi-Fi и зарядных устройств в общественных местах может подвергать мобильные устройства угрозе заражения вредоносным ПО, которое крадет логины, пароли и платежные данные. Об этом предупредило МВД России, пишет ТАСС.

По информации ведомства, такие открытые сети и зарядные устройства могут замедлить работу гаджетов или даже заблокировать их.

МВД рекомендует пользователям быть осторожными и не вводить свои персональные и финансовые данные, а также не открывать банковские приложения во время подключения к общественному Wi-Fi.