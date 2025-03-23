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МВД РФ предостерегает об опасности использования общественного Wi-Fi

Автор На чтение 1 мин Просмотров 1 Опубликовано

Использование бесплатного Wi-Fi и зарядных устройств в общественных местах может подвергать мобильные устройства угрозе заражения вредоносным ПО, которое крадет логины, пароли и платежные данные. Об этом предупредило МВД России, пишет ТАСС.

По информации ведомства, такие открытые сети и зарядные устройства могут замедлить работу гаджетов или даже заблокировать их.

МВД рекомендует пользователям быть осторожными и не вводить свои персональные и финансовые данные, а также не открывать банковские приложения во время подключения к общественному Wi-Fi.

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