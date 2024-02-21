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МВД РФ провели задержание хакеров-вымогателей из группировки SugarLocker

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Специалисты МВД России, совместно с компанией F.A.С.С.T, успешно провели операцию по задержанию хакерской группировки SugarLocker, специализировавшейся в вымогательстве.

По информации, предоставленной компанией F.A.С.С.T, хакеры действовали под прикрытием фиктивной IT-компании Shtazi-IT, предлагая своим клиентам услуги в разработке различных IT-продуктов.

В январе 2024 года, благодаря сотрудничеству сотрудников БСТМ МВД России и экспертов F.A.С.С.T, были задержаны три участника группировки SugarLocker.

В результате обыска были обнаружены ноутбуки, смартфоны и цифровые следы переписки, которые являются неоспоримыми доказательствами их преступной деятельности.

Участникам группировки уже предъявлены обвинения по статье 273 УК РФ, которая касается создания, использования и распространения вредоносных компьютерных программ.

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