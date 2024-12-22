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МВД: мошенники запустят новую волну массового обзвона пользователей Gmail

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Google выпустила предупреждение для пользователей Gmail о грядущей волне фишинговых атак. Россиян о новом мошенничестве предупредили в МВД.

Мошенники используют искусственный интеллект, чтобы имитировать звонки службы поддержки Google и пытаться выманить личные данные у миллионов людей.

Компания сообщила, что уже успешно справилась с первой волной атак, однако призывает 2,5 миллиарда пользователей оставаться бдительными.

Google ожидает, что новая волна мошенничества начнется в ближайшие дни, и борьба с ней будет требовать усилий как со стороны платформы, так и со стороны пользователей.

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