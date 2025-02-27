Мошенники используют мини-игры в Telegram для кражи криптовалюты — МВД

Управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ направило предупреждение о мошеннических схемах, связанных с мини-приложениями в мессенджере Telegram.

Эти приложения используются пользователями простых игр с необходимостью обработки криптовалют, однако часто это приводит к обману.

Обратите внимание, что мошенники активно используют такие игры, особенно на фоне начала второго сезона Hamster Kombat. Они рекомендуют выбирать простейшие действия для получения внутриигровых монет, которые предположительно можно конвертировать в криптовалюту.

Однако для увеличения выигрыша пользователи обычно рекомендуют приобретать «премиальные» услуги за реальные деньги, что в итоге приводит к невозможности вывода средств.

Также правоохранители упоминают схемы рыбной ловли, когда злоумышленники создают поддельные сайты, обещая вывод заработанных монет.

Пользователи системы авторизуются через Telegram или привязывают свои криптокошельки, что приводит к компрометации аккаунтов и потере средств.

Кроме того, фиксируются случаи распространения традиционного программного обеспечения, маскирующегося в аналогичных проектах с целью кражи кодовых фраз от криптокошельков.

МВД настоятельно рекомендует пользователям соблюдать осторожность и не доверять сомнительным предложениям в играх.