МВД: мошенники начали похищать денежные средства жителей РФ через СБП

Сотрудники Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России обнаружили новую мошенническую схему, которая использует «Систему быстрых платежей» для обмана людей.

Суть этого обмана заключается в следующем. Потенциальная жертва, заинтересовавшись дорогостоящим товаром в интернет-магазине, оставляет на сайте заявку на его приобретение.

Затем покупателям приходит звонок или сообщение от человека, представляющего себя сотрудником магазина. Этот мошенник подтверждает наличие интересующего товара и даже предлагает его приобрести со скидкой, но только при условии оплаты через «Систему быстрых платежей» по QR-коду.

Если покупатель соглашается, злоумышленник присылает ссылку в мессенджере, ведущую на страницу с формой оплаты по QR-коду. Как только доверчивый покупатель подтверждает платеж, деньги отправляются на счет мошенника.

Эта мошенническая схема реализуется, когда данные модераторов и администраторов сайтов интернет-магазинов попадают в руки злоумышленников.

Чтобы защитить себя от подобных обманов, рекомендуется следовать нескольким простым рекомендациям. Во-первых, общайтесь со службами поддержки онлайн-магазинов только на официальных сайтах или в официальных приложениях. Не переходите по ссылкам, которые предлагают акции, подарки и розыгрыши, если они размещены не на сайте самого магазина. Не сохраняйте кредитные карты и карты с овердрафтом в личных кабинетах.

Рекомендуется завести отдельную карту для оплаты товаров на маркетплейсах и пополнять ее только суммой, необходимой для конкретной покупки.

Если вы сомневаетесь, что вам звонят представители компании, положите трубку и сами позвоните в службу поддержки магазина по номеру, указанному на официальном сайте.

Источник: телеграм-канал Ирины Волк.