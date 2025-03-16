МВД: мошенники-«инженеры» стали красть доступ к сим-картам и банкам россиян

МВД предупреждает о мошеннических звонках от «инженеров» сотовых компаний.

МВД России обнаружило новую мошенническую схему, связанной с телефонными звонками от людей, представляющихся инженерами сотовых компаний.

Жулики звонят и говорят о необходимости проверки телефонной линии, просят нажать такие комбинации, как #90 или #09.

В ведомстве предупреждают, что нажатие этих комбинаций может позволить мошенникам получить доступ к вашей SIM-карте и мобильному банку. Это значит, что они смогут звонить за ваш счет и управлять вашими финансами.

МВД советует не нажимать на предложенные комбинации и немедленно завершать разговор, если вы получили такой звонок.

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