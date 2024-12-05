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МВД: россиянам угрожает еще один вид мошенничества — spoofing

Автор На чтение 1 мин Просмотров 5 Опубликовано

МВД России предупредило о новом виде мошенничества, называемом спуфинг. Злоумышленники используют этот метод, чтобы маскироваться под других людей или компании с целью получения данных или денег от жертв.

Спуфинг включает несколько типов атак. Первый тип — это подмена номера, когда мошенники звонят, выдавая себя за банк или знакомых.

Второй тип — подмена сайта, когда создаётся поддельный сайт, похожий на официальный. Третий тип — подмена файла, когда рассылаются вредоносные файлы, маскирующиеся под рабочие документы.

Чтобы защититься от спуфинга, МВД рекомендует внимательно проверять адреса отправителей сообщений, быть осторожными с вложениями в электронной почте и не раскрывать свои личные данные в интернете.

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