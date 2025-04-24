Муляжи iPhone 17 показали новый дизайн линейки в черном и белом вариантах

В сети появились реалистичные изображения макетов всей линейки iPhone 17, включая модели iPhone 17, 17 Air, 17 Pro и 17 Pro Max. Фотографии демонстрируют устройства в черном и белом цветах и дают первое представление об общей эстетике будущих смартфонов Apple, которые, как ожидается, будут представлены в сентябре 2025 года.

Согласно опубликованным снимкам, устройства располагаются по порядку: в черном варианте — от базового iPhone 17 слева до флагманского 17 Pro Max справа. В белом варианте порядок изменён: начиная с Pro Max и заканчивая стандартной моделью. Линейка включает как базовые, так и Pro-версии, а также новую модель Air — наиболее тонкий представитель серии.

iPhone 17 Air, ранее замеченный в отдельных утечках, имеет толщину всего 5,65 мм и может стать самым тонким iPhone в истории. По слухам, он получит 6,7-дюймовый дисплей и одну основную камеру. Все модели, как предполагается, будут оснащены чипами нового поколения: A19 для стандартных моделей и A19 Pro — для Pro-версий. Также ожидается появление перископических телеобъективов у старших моделей.

Представленные муляжи, вероятно, используются для предварительного тестирования и создания аксессуаров. Несмотря на отсутствие официальных технических характеристик, внешние различия между моделями уже можно оценить: iPhone 17 Air отличается ультратонким профилем, а старшие версии — увеличенным блоком камер.

Новая серия iPhone 17, судя по всему, объединит обновлённый дизайн с технологическими улучшениями. Ожидается, что официальная презентация состоится осенью 2025 года. Пока же изображения муляжей становятся первым визуальным подтверждением грядущих изменений в линейке смартфонов Apple.