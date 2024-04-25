MudRunner адаптируют для шлемов виртуальной реальности

Издатель и разработчик Saber Interactive анонсировал новую игру в серии MudRunner, специально адаптированную для шлемов виртуальной реальности — MudRunner VR.

Эта игра предлагает геймплей, характерный для основной серии игр MudRunner, с фокусом на вождении по бездорожью, но с повышенным уровнем погружения благодаря VR-технологиям.

MudRunner VR предлагает игрокам управление внедорожными транспортными средствами в экстремальных условиях, полагаясь только на карту, снаряжение и смекалку. Разработчики адаптировали машины, задачи, карты и физику игры под виртуальную реальность. В игре представлены новые трехмерные модели грузовиков и элементов окружения.

MudRunner VR предлагает восемь различных транспортных средств с уникальными характеристиками, а также сюжетный и свободный режимы игры. Игроки смогут взаимодействовать с приборами в кабине транспортного средства и даже выходить из машины для выполнения различных задач, например, дозаправки или прикрепления троса.

Релиз MudRunner VR ожидается в ближайшем будущем на VR-шлемах Quest 2, Quest 3 и Quest Pro. На данный момент не сообщается о планах выпуска игры для других VR-гарнитур. Saber Interactive отмечает, что игра будет интересна как фанатам серии, так и новичкам.