МТС запустила в России бета-версию NUUM — аналог YouTube

МТС запустила предварительную версию своего видеосервиса под названием Nuum. Сервис позволяет пользователям загружать вертикальные и горизонтальные видео, а также проводить прямые трансляции, аналогично YouTube. Полноценный запуск планируется только в 2024 году, однако уже сейчас пользователи могут поддерживать авторов роликов, отправляя им донаты, передает «Коммерсантъ».

МТС надеется, что Nuum станет популярным, учитывая ограничения на монетизацию, которые существуют на зарубежных видеосервисах.

Однако эксперты рынка видеосервисов, опрошенные изданием «Ъ», высказывают сомнения относительно привлечения Nuum «осознанными посетителями». При низкой аудитории Nuum придется разрабатывать систему монетизации контента.

Кроме того, в марте 2019 года МТС объявила о запуске собственной медиаплатформы для геймеров под названием WASD.TV. На этой платформе пользователи могут участвовать в киберспортивных турнирах и проводить трансляции игр. Пользователям предлагается зарабатывать виртуальную валюту за активности, которую можно использовать для продвижения своих трансляций и поддержки других стримеров.