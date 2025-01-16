МТС запустила облачный сервис для безопасного обучения ИИ на базе персональных данных

Подразделение МТС Web Services разработало облачную инфраструктуру, которая обеспечивает безопасное обучение искусственного интеллекта с использованием персональных данных.

Этот сервис может обрабатывать контактную и биометрическую информацию, а также данные, регулируемые законом, такие как национальность и медицинские сведения.

Сервис соответствует требованиям законодательства по защите данных и ожидается, что он будет полезен компаниям в сферах здравоохранения, финансов, ритейла и электронной коммерции.

В MWS считают, что ИИ сможет помочь врачам в диагностике и исследованиях, а также улучшить обработку информации о покупателях и работу чат-ботов.

Директор по новым продуктам MWS, Алексей Кузнецов, отметил, что спрос на мощности для обучения ИИ значительно увеличился за последний год, что также связано с ростом объема собранной личной информации.

Заказчики могут использовать как свою программу, так и готовую платформу для машинного обучения от MWS.