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МТС запустила функцию «Безопасный звонок» с сообщениями от ИИ

Автор На чтение 1 мин Просмотров 10 Опубликовано

Оператор МТС начал информировать своих абонентов о возможном мошенничестве во время телефонных разговоров.

Эта новая функция, названная «Безопасный звонок», позволяет пользователям получать голосовые предупреждения в случае, если искусственный интеллект обнаруживает подозрительную активность в ходе общения.

По информации компании, функция может выявлять большинство мошенников уже в первую минуту разговора. Если возникает угроза, абонент получает уведомление, и далее сам решает, продолжать разговор или нет. Важно отметить, что злоумышленники не получают никакой информации о том, что их разговор был определён как подозрительный.

Функция будет бесплатной в течение первой недели, после чего пользователям потребуется оплатить её использование.

МТС также сообщает, что мошеннические звонки чаще всего происходят в будние дни с 14:00 до 16:00, при этом злоумышленники обычно представляются сотрудниками сотовых операторов или другими официальными учреждениями, включая социальные и налоговые службы, а также банки.

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