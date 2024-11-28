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МТС запустила eSIM с интернет-тарифами для использования за рубежом

Автор На чтение 1 мин Просмотров 6 Опубликовано

Купить eSIM для своего устройства можно через «МТС Оплату» с карты любого российского банка.

Активация eSIM происходит с помощью QR-кода, который будет отправлен на электронную почту указанную при оформлении пакета.

Отмечается, что оплаченный через «МТС Оплата» пакет интернета будет автоматически активирован при приезде в другую страну, что позволяет сразу пользоваться всеми сервисами.

Кирилл Пальчун, вице-президент МТС, отметил, что этот сервис дает возможность свободно пользоваться интернетом за границей без лишних забот о стоимости.

Например, 1 ГБ трафика в Турции стоит 100 рублей, а пакет из 20 ГБ — 1200 рублей. Теперь не нужно искать салоны местных операторов и разбираться в тарифах — всё можно сделать перед поездкой. Сервис доступен для абонентов любых сотовых операторов.

 

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