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МТС запустил новый сервис МТС Fog Play для сдачи частных мощностей ПК в аренду облачным геймерам

Автор На чтение 1 мин Просмотров 37 Опубликовано

МТС запустил в полноценную работу сервис МТС Fog Play, через который владельцы игровых ПК могут сдавать в аренду свои «машины» для работы облачных игр.

МТС Fog Play позволяет запускать игры на разных устройствах, среди них могут быть как телевизионные приставки под управлением Android, так и смартфоны на этой ОС.

Пока новый игровой сервис работает в тестовом режиме и у него ограниченный перечень игр.

Но зато цены на МТС Fog Play оказались очень привлекательными — 13-19 руб./час, причем игрок может не платить, если качество игрового процесса оказалось слишком низким, но при условии, что он прекратит играть в течение 5 минут.

Для сдачи компьютера в аренду через МТС Fog Play пользователю нужно зарегистрироваться на платформе, установить необходимое системное программное обеспечение, специальное приложение МТС, библиотеку с играми, ПО для сохранения состояния компьютера по умолчанию, а также выставить цену аренды и активировать ПК на платформе.

МТС Fog Play
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