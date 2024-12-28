МТС за 14 часов распродала первую партию медиаприставок для облачного гейминга

Компания МТС сообщила о распродаже первой партии игровых приставок Fog Play всего за 14 часов после начала продаж, реализовав несколько тысяч устройств.

Наибольший интерес к приставке проявили жители Москвы, где было продано 65% от общего количества, а также Санкт-Петербурга, Новосибирска, Казани и Краснодара.

Директор по облачному геймингу МТС Илья Целиков отметил, что высокая популярность приставки свидетельствует о том, что облачный гейминг становится привлекательным вариантом для российских геймеров.

Следующая партия приставок появится в продаже до Нового года на платформе OZON, а в будущем планируется увеличить объемы продаж.

Приставка легко подключается к телевизору через HDMI и поддерживает стабильное интернет-соединение. Она имеет производительный чипсет, 2 ГБ оперативной памяти и может воспроизводить игры в Full HD. Кроме того, с помощью устройства можно смотреть фильмы и телеканалы в 4К.

МТС Fog Play — это платформа для облачного гейминга, на которой пользователи могут арендовать мощные компьютеры и запускать требовательные игры.

На данный момент доступно более 10 тысяч игр. Прогресс сохраняется в облачном хранилище, что позволяет продолжать игру с того места, где остановился игрок.