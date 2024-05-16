МТС запускает цифрового ассистента для борьбы с телефонными мошенниками

МТС объявила о внедрении голосового помощника и искусственного интеллекта (ИИ) в разговоры абонентов, считая это технологической революцией в области телефонных звонков.

Теперь во время разговора двух людей их диалогу может присоединиться цифровой помощник, который будет отвечать на вопросы и предоставлять необходимую информацию, услышанную обоими собеседниками.

На ежегодной конференции МТС была продемонстрирована новая функция с помощью цифрового ассистента по имени Марвин. В примере Марвин нашел информацию о погоде в Сочи и рекомендовал хороший ресторан с видом на море для друзей, обсуждавших планы на выходные.

По запросу абонента эти данные могут быть продублированы в Telegram. Голосовой помощник будет доступен абонентам МТС уже в третьем квартале 2024 года.

Умный помощник уже способен отвечать за пользователя, выяснять цель звонка и предоставлять расшифровку сообщений. В будущем он также сможет в режиме реального времени показывать и озвучивать текстовые сообщения для звонящего.

Эта функция будет особенно полезна, когда пользователь не может отвечать на звонок голосом, например, во время важного совещания. Теперь помощник может принять такие вызовы и предложить отправить сообщение, которое будет озвучено звонящему.

Первый вице-президент МТС по телекоммуникационному бизнесу, Инесса Галактионова, отметила, что новая функция позволит людям с нарушениями слуха или речи принимать входящие звонки и отвечать на них с помощью помощника-секретаря, расширяя их возможности коммуникации и перспективы общения.

Кроме того, МТС также сообщила о новых возможностях для своего приложения «Защитник».