МТС в Москве запустила пользовательскую сеть 5G

Крупнейший в России оператор мобильной связи в Москве запустил 5G, работающий в диапазоне 4,9 ГГц.

Опробовать пятое поколение сетей можно в 14 местах.

Тестовая сеть доступна для всех абонентов оператора у которых есть 5G смартфон. Заявлено, что доступ к безлимитному интернету предоставляется на скорости до 1,5 Гбит/cек.

С такой скоростью можно скачивать большие файлы и устанавливать за минимальное время «тяжелые» файлы. Также 5G позволяет просматривать контент в разрешении 4К.

Оператор уже нанес на карту покрытия зону 5G, которую можно посмотреть на сайте оператора.

В тестовой сети могут работать аппараты поддерживающие band n79 в полосе 4,4-5,0 ГГц.