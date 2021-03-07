МТС в Москве запустила пользовательскую сеть 5G

МТС в Москве запустила пользовательскую сеть 5G07.03.2021 23:58
Крупнейший в России оператор мобильной связи в Москве запустил 5G, работающий в диапазоне 4,9 ГГц.
Опробовать пятое поколение сетей можно в 14 местах.
Тестовая сеть доступна для всех абонентов оператора у которых есть 5G смартфон. Заявлено, что доступ к безлимитному интернету предоставляется на скорости до 1,5 Гбит/cек.
С такой скоростью можно скачивать большие файлы и устанавливать за минимальное время «тяжелые» файлы. Также 5G позволяет просматривать контент в разрешении 4К.
Оператор уже нанес на карту покрытия зону 5G, которую можно посмотреть на сайте оператора.
В тестовой сети могут работать аппараты поддерживающие band n79 в полосе 4,4-5,0 ГГц.
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