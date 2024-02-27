МТС: в 2023 году продажи красивых номеров в России увеличились на 84%

Популярность красивых номеров телефонов продолжает расти в России. Компания ПАО «МТС» провела анализ продаж на своем сайте за 2023 год и выяснила, что объем продаж престижных номеров вырос на 84% по сравнению с предыдущим годом.

Главным фактором, влияющим на этот рост, стала актуализация идеи личного бренда, где номер телефона стал доступным средством, подчеркивающим индивидуальность пользователя.

Москвичи являются самыми активными покупателями красивых номеров, причем половина владельцев таких номеров предпочитает гаджеты Apple.

Также были отмечены изменения в географическом распределении продаж. Санкт-Петербург оказался на третьем месте, тогда как в прошлом году был на втором, а теперь это место занимает Краснодар. Доля продаж в этих городах составила 11% и 8% соответственно.

Кроме того, аналитики отметили, что Москва остается лидером по количеству продаж красивых номеров, которые составляют 39% от общего объема продаж.

Также стоит отметить, что наибольший рост продаж пришелся на категорию VIP номеров стоимостью 16 тысяч рублей, где продажи выросли в 2,6 раза. Категория «Престиж» и «Платина» также показали значительный скачек роста.

Предпочтение красивым номерам отдают представители экономически активной возрастной группы от 30 до 40 лет, на которых приходится 45% покупок.

Это говорит о том, что пользователи все больше придают значение индивидуальности и личному бренду.