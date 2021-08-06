МТС устроила распродажу iPhone со скидками до 24 тысяч рублей

МТС устроил большую распродажу смартфонов компании Apple. В период акции максимальная скидка на iPhone составляет 24 тыс. рублей.

МТС в розничной сети предлагает приобрести актуальные модели iPhone с большим скидками, причем предложения действую на весь модельный ряд, включая iPhone XR и iPhone SE второго поколения.

Максимальная скидка в размере 24 тыс. рублей действует на iPhone 12 с 256 ГБ памяти. В рамках специального предложения его можно купить за 70 990 рублей.

iPhone 12 Pro Max компания предложила по сниженной на 13 500 рублей цене, а iPhone 12 Mini с 256 ГБ теперь предлагается за 68 990 рублей, тогда ка без акции его рекомендованная розничная цена составляет 84 990 рублей.

Это не полный список скидок, более подробную информацию можно получить в интернет-магазине МТС или розничных точках продаж.