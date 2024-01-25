МТС: россияне стали на 82% чаще покупать смарт-часы

По итогам 2023 года рынок умных часов, фитнес-трекеров и детских локаторов в России продемонстрировал впечатляющий рост. Общая сумма продаж составила 51,3 миллиарда рублей, что на 24% больше, чем годом ранее. Всего было продано 8 миллионов устройств, что означает прирост в 41%.

Особенно популярными оказались умные часы, которые составили 72% от общего числа проданных гаджетов и 90% от общей стоимости продаж.

Это объясняется снижением средней цены на такие часы до 7,9 тысячи рублей. Средняя цена умных часов сократилась на 27% по сравнению с предыдущим годом, тогда как цены на фитнес-трекеры снизились на 10%, а на детские часы — всего на 3%.

За 2023 год было продано 5,8 миллиона умных часов на сумму 45,8 миллиарда рублей, что на 82% больше по количеству и на 32% больше по стоимости, чем годом ранее.

Наиболее популярными брендами остались Apple, Samsung и HUAWEI, которые заняли первые три места соответственно.

Фитнес-трекеры занимают 20% от общего числа продаж, но их доля сократилась с 56% в 2019 году до 7% в 2023 году. За год было продано 1,6 миллиона фитнес-трекеров на сумму 3,8 миллиарда рублей, что на 13% меньше по количеству и на 21% меньше по стоимости, чем годом ранее. Продажи детских умных часов также сократились на 3%.