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МТС разработала собственный дизайн Wi-Fi роутер и запустила его продажи

Автор На чтение 1 мин Просмотров 83 Опубликовано

Мобильный оператор МТС представил свой собственный дизайн для Wi-Fi роутера, а также запустил продажи новинки, которая пока доступна только в Московском регионе.

МТС разработала собственный дизайн Wi-Fi роутер и запустила его продажи

Компания давно планировала разработать уникальный дизайн корпуса роутера для домашней Wi-Fi сети, который не только соответствовал бы вкусам современного потребителя, но и гармонично вписывался бы в интерьер жилья.

Они смогли создать лаконичный дизайн, который отражает характер современной МТС и подходит для любых квартир.

Wi-Fi роутер имеет квадратную форму с закругленными углами и встроенными антеннами.

Для удобства пользователей на нижней крышке предусмотрено специальное место для фиксации лишних кабелей, чтобы они не разбрасывались по столу или полу. Внешний вид устройства был разработан в центре дизайна МТС и имеет патенты в России и Китае.

МТС разработала собственный дизайн Wi-Fi роутер и запустила его продажи

Роутер поддерживает работу в двух диапазонах частот (5 и 2,4 ГГц) и обеспечивает передачу данных со скоростью до 1 Гбит/с. Новинка уже доступна в Московском регионе в черном цвете, а позже появится и белый вариант.

Этот роутер позволит пользователям наслаждаться высокоскоростным и стабильным Wi-Fi соединением в своих домах, не беспокоясь о его визуальном воздействии на интерьер.

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